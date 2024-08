Divieto di dare cibo ai cinghiali, l’Osservatorio Animalista: “Ordinanze inutili e di dubbia legalità”

Savona. “Le ordinanza comunali inutili (e di dubbia legalità essendo spesso prive dell’indispensabile contingibilità ed urgenza) sono un forte richiamo per i sindaci del savonese. Ne è la prova il divieto di dare cibo ai cinghiali (e a tutti i selvatici) emanato dapprima a Sassello ed Alassio e fotocopiato a Quiliano, Cairo, Savona, etc., malgrado la presenza dei cinghiali continuasse e continui”. Lo afferma, in una nota, l’Osservatorio Savonese Animalista.

“Nei giorni scorsi si è aggiunto il sindaco di Celle Ligure, Marco Beltrame, con un gelido testo che ha lasciato sbigottiti molti residenti e turisti: ‘Gli Agenti del Nucleo di Vigilanza Venatoria Faunistica ed Ambientale Regionale, nonché gli altri soggetti… sono incaricati di rimuovere gli esemplari di Sus scrofa adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci… garantire l’incolumità delle persone .. nonché l’integrità delle cose’. Beltrame non può non sapere che la polizia regionale, come accaduto a Savona recentemente, o spara direttamente ai cinghiali o, peggio ancora, li cattura in gabbie e li uccide sul posto, adulti e cuccioli, usando munizioni ‘ridotte’ che, probabilmente, allungano la già atroce agonia”.

L’Osservatorio Savonese Animalista invita i sindaci “ad uscire dal ‘palazzo’ per verificare che altri cinghiali arriveranno; la loro presenza è infatti dovuta sia al fatto che i torrenti sono ‘prolunghe’ naturali di boschi che attraversano gli abitati, sia all’esistenza in città di invitanti e profumati rifiuti alimentari abbandonati o non correttamente smaltiti (dai comuni!); comprese le spiagge, in cui nessun sindaco ha finora pensato di proibire di portarsi dietro cibo, almeno vicino alle foci”.