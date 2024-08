Divieto di balneazione, “Noi per Ceriale” attacca: “Danno di immagine e ripercussioni sulla bandiera blu”

Ceriale. “Danno di immagine e ripercussioni sulla bandiera blu”. Sono questi, secondo Piercarlo Nervo, a nome del gruppo “Noi per Ceriale”, i principali effetti dell’ordinanza di divieto di balneazione nel tratto compreso tra i Bagni Martini e Bagni Ilda.

“Aggiungiamo un altro tassello alla pessima attenzione che l’amministrazione comunale ha nei confronti delle spiagge, fonte principale del nostro turismo, – ha dichiarato Nervo. – Alle spiagge libero sporche, con docce non funzionanti e al mancato ripascimento, aggiungiamo lo sversamento fognario che ha causato il divieto di balneazione in un tratto di circa 800 metri”.

E poi è partito all’attacco: “E’ ormai sotto gli occhi di tutti l’atteggiamento che l’amministrazione comunale ha nei confronti delle nostre spiagge, sia per quelle libere che per quelle in concessione. La stagione è iniziata con il mancato ripascimento, che è stato finanziato dalla Regione Liguria, finanziamento che se non viene utilizzato entro il 31.12.2024 deve essere restituito; se l’ amministrazione comunale non vuole perderlo dovrà intervenire entro dicembre; sinceramente non si è mai visto fare un ripascimento a termine della stagione estiva ( vedi Alassio che pur di farlo, con le dovute deroghe, ha operato anche nel mese di luglio), mentre le spiagge libere sono oggetto continuo di lamentele da parte dei turisti per lo stato in cui versano”.

“Giunti al 13 agosto viene emessa un’ordinanza di divieto di balneazione per uno sversamento fognario sul quale sarebbe opportuno che l’amministrazione facesse chiarezza e non continuasse con questo silenzio assordante. Sembrerebbe che la tubazione oggetto dello sversamento sia rotta da diversi mesi ed oggetto di un continuo monitoraggio che probabilmente non è avvenuto come di dovere; se poi la giustificazione che viene data è quella che non si è fatta la riparazione perché a settembre partiranno i lavori della passeggiata e in quel momento si cambierà l’intera tubazione, il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’emissione del divieto di balneazione”, ha proseguito.

“Dalle notizie apprese mi risulta che il vice sindaco sia stato avvisato della presenza di un forte odore di fogna alle ore 20.00 della sera e la servizi ambientali sia intervenuta solo il giorno dopo alle 10, quando, in caso di emergenza l’intervento deve essere immediato. Quindi, è il vice sindaco che ha avvisato tardi la società o è la società che avvisata la sera è poi intervenuta il giorno dopo? Attendere così tanto tempo ha fatto si che il tubo continuasse a versare in mare e i turisti, ignari della situazione, continuassero a fare il bagno sino all’emissione dell’ordinanza”, ha aggiunto ancora.

Infine, il monito al sindaco: “Su questa vicenda qualcuno ha delle responsabilità ed il sindaco ha il dovere di fare chiarezza perchè quanto accaduto ha creato un forte danno di immagine al nostro paese, tenendo anche conto del fatto che questo divieto di balneazione avrà delle ripercussioni anche sul rilascio della bandiera blu del prossimo anno, ripercussione che porterà il Comune a non ottenerla, almeno per quel tratto di litorale”, ha concluso Nervo.