Divieto di balneazione a Ceriale, Giordano replica a Nervo: “Polemiche così non portano a nulla”

Ceriale. “Le polemiche sono inutili e non portano a risultati. In situazioni che coinvolgono il territorio è fondamentale la collaborazione, perché le contrapposizioni non fanno che creare ostacoli, e questo sì che danneggia l’immagine del paese.” Con queste parole, il vicesindaco di Ceriale, Luigi Giordano, risponde alle critiche del consigliere di minoranza Piercarlo Nervo, del gruppo “Noi per Ceriale”, riguardo al divieto temporaneo di balneazione su un tratto di spiaggia del comune a causa di uno sversamento fognario in mare.

Spiega Giordano: “Secondo l’opposizione, avremmo dovuto evitare di emettere l’ordinanza di divieto di balneazione per non compromettere l’immagine di Ceriale? Saremmo dovuti rimanere inerti e lasciare tutto al caso per evitare il presunto danno di immagine di cui parla Nervo? Io, invece, sono fiero del nostro ufficio tecnico, che è intervenuto prontamente, nonostante le analisi siano arrivate quasi a fine giornata, con gli uffici chiusi”.

L’incidente si è verificato alla vigilia di Ferragosto, e Giordano aggiunge: “Ho dovuto richiamare in servizio l’architetto Rubagotti e la dottoressa Peota, che si sono subito messi al lavoro fino a tarda sera per completare tutte le procedure necessarie a tutela dei bagnanti. Anche il dipendente comunale Luciano Volpe si è attivato per gestire la parte amministrativa. Dopo aver ricevuto la segnalazione del cattivo odore, ho contattato immediatamente la Servizi Ambientali, che è intervenuta tempestivamente sulla fuoriuscita di fogna”.