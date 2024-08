Diportista disperso in mare, proseguono le ricerche al largo di Andora

Andora. Continuano senza sosta le ricerche dell’uomo di 59 anni di cui non si hanno più notizie dalla sera del 22 agosto, quando con la propria barca ha lasciato il porto di Imperia per una battuta di pesca in mare.

I famigliari, preoccupati dalla prolungata assenza, hanno allertato i soccorsi e così sono subito partire le ricerche, andate avanti tutta la notte tra il 22 e il 23 agosto e ancora nelle scorse ore anche nello specchio d’acqua antistante Andora. Ricerche condotte dalla guardia costiera di Savona e Imperia con il supporto di due elicotteri.

L’imbarcazione era alla deriva, senza nessuno a bordo, e non mostrava segni tali da far supporre un incidente. Un’ancora d’ormeggio era ancora attivata. Il natante è stato trainato fino al porto di Andora e posta sotto sequestro.

L’ipotesi è che il pescatore sia caduto in acqua per qualche motivo e non sia più stato in grado di risalire a bordo.

Della vicenda è stata informata la procura.