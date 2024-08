Dego, l’artista Giorgio Viano dona al Comune la riproduzione in legno di un rullino Ferrania

Dego. L’artista cairese Giorgio Viano fa “tris” con la sua esposizione di opere e immagini che ha debuttato all’Agosto Deghese, grazie all’ospitalità e alla collaborazione del Circolo culturale Dego.

Per l’occasione, come sottolinea il sindaco Franco Siri, al termine della mostra, Viano ha donato la sua elaborazione di un rullino della Ferrania realizzato in legno, un tributo alla storia valbormidese che affonda le sue radici nella produzione di pellicole.

“A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio l’artista per questa attenzione rivolta ai deghesi, che da ora custodiscono un prezioso ricordo nonchè un’originale opera di Viano”, afferma il primo cittadino.

La personale proseguirà il suo cammino nei prossimi mesi anche a Carcare e a Cairo Montenotte, facendo appunto, con Dego, il Tris artistico.