Da Albisola a Boston, un’importante borsa di studio per il giovane e talentuoso Andrea Amato

Albissola Marina. “Sono rimasto molto contento di questo premio perché mi da la possibilità di studiare musica in una delle più importanti scuole mondiali in questo campo”, con queste parole Andrea Amato ha espresso a IVG tutta la sua emozione e contentezza per quello che sarà il suo futuro a stelle e strisce.

Ebbene si, perché l’albisolese, classe 2002, ha partecipato da poco alla “Berklee at Umbria Jazz Clinics”, una masterclass di perfezionamento Jazz condotta dalla Berklee University di Boston, che si svolge in concomitanza del Festival internazionale Umbria Jazz. Al termine delle due settimane di corso di perfezionamento, come ogni anno la Berklee University ha voluto premiare con borse di studio gli studenti più promettenti provenienti da 25 diverse nazioni.

Andrea è riuscito a vincere il premio più importante ed ambito, la “Full tuition scholarships” del Berklee di Boston, il più importante Istituto di musica e arti dello spettacolo al mondo.

La borsa di studio, del valore di circa 55.000 dollari/anno per un totale di 220.000 dollari, permetterà ad Andrea di frequentare gratuitamente i corsi dell’Istituto Musicale di Boston per ben 4 anni, offrendo quindi una possibilità unica di crescita umana ed artistica al giovane contrabbassista.

Curriculum

Andrea Amato, Albisolese classe 2002, è un giovane e talentuoso musicista Jazz. Ha iniziato i suoi studi musicali presso la Scuola di Musica di Albissola, per poi farne diventare una vera e propria futura professione, iscrivendosi al Conservatorio Jazz Nicolò Paganini di Genova (Contrabbasso Jazz).

Durante il suo triennio al Conservatorio ha potuto studiare con importanti maestri e artisti internazionali di Contrabbasso quali Furio Di Castri, Paolino Dalla Porta e Aldo Zunino, svolgendo al tempo stesso un’intensa attività concertistica con diversi gruppi nei più noti locali Jazz Liguri e non, suonando insieme ad artisti affermati e nuovi musicisti emergenti Italiani e internazionali.

Ad Andrea vanno le nostre congratulazioni e i migliori auguri per il suo futuro a stelle e strisce!