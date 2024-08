Cosa sanno i cittadini sulla candidatura di Savona a capitale della Cultura 2027? Al via il sondaggio del Comune

Savona. Il Comune ha deciso di affidare alla società BiDimedia srl (con sede a Roma) il servizio di realizzazione di un sondaggio sulla consapevolezza dei cittadini circa la candidatura di Savona a Capitale della Cultura 2027. Il costo dell’operazione è di 2684 euro.

Al fine di misurare i risultati del percorso di partecipazione della cittadinanza alla candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027, iniziato con i primi

incontri e le prime comunicazioni nel dicembre 2023 e portato avanti per tutto l’anno 2024 con numerosi incontri pubblici tematici, l’ufficio di candidatura ha proposto di far svolgere un sondaggio per avere riscontro circa il livello di informazione sul percorso di Candidatura da parte della cittadinanza.

Il progetto prevede un sondaggio basato su un campione di 500 persone a cui verrà somministrato un questionario con 5 domande; le risposte e le percentuali che ne deriveranno saranno elemento indispensabile da inserire nel Dossier di candidatura, da consegnare al Ministero della Cultura entro settembre 2024.