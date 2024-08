Controesodo di agosto: traffico intenso e code sulla A10

Liguria. E’ iniziato su strade e autostrade liguri e savonesi il controesodo di agosto, con previsioni di traffico da bollino rosso, in particolare per la giornata di domani, domenica 25 agosto.

Il flusso veicolare risulta intenso già dal pomeriggio di oggi e proseguirà fino alla giornata di lunedì mattina. Durante i giorni del 23, 24 e 25 agosto 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada, ma questo non escluderà i disagi e l’aumento dei tempi di percorrenza.

Al momento sono segnalati rallentamenti di 3 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia a causa del traffico intenso, code a tratti tra Borghetto e Savona, in direzione Genova, sono state registrate fin dalla tarda mattinata per i rientri dalle vacanze.

Viabilità scorrevole, al momento, sulla A6 Savona-Torino (QUI i cantieri fino al 25 agosto).

Nel fine settimana, inoltre, non mancheranno possibili criticità sulle tratte di collegamento della via Aurelia: anche sulla rete stradale in gestione Anas (Gruppo FS Italiane) previsioni da bollino rosso verso nord e in direzione dei principali centri urbani.