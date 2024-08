Contro l’assedio dei lupi ora “Equus Lab” può contare su un guardiano: “Un signore toscano ci ha donato un Pastore della Sila”

Castelbianco. “Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti”. È questa la frase scelta da Malvina Abbattista di “Equus Lab” per dare il benvenuto ad il suo nuovo “guardiano”.

In questi giorni, infatti, l’appello della giovane ingauna, fondatrice della realtà che ha trovato dimora a Vesallo, frazione di Castelbianco, che aveva chiesto “un aiuto per difendersi dalle continue incursioni dei lupi” (QUI la storia), è arrivato. E da una persona e in un modo inaspettati.

Un signore toscano, venuto a conoscenza della situazione, ha infatti contattato Malvina e, dopo un colloquio conoscitivo, ha deciso di regalarle un cane, nello specifico un Pastore della Sila.

Una razza famosa proprio per “bonificare l’area rimarcando il territorio e cacciando letteralmente il lupo”, come ha spiegato la giovane ingauna.

A raccontare la vicenda è stata proprio Abbattista sulle sue pagine social: “Dopo l’attacco dei lupi, moltissimi allevatori mi hanno proposto di comprare un loro cane, altri volevano regalarmelo. Ma nessuno di loro mi convinceva, ero titubante, io e Valerio (il suo compagno) ora non avremmo mai preso un altro cane, ma le cose erano due: costruire un bunker per i miei animali e non portarli più al pascolo o vendere tutto”.

Ma all’improvviso è cambiato qualcosa: “Qualche giorno fa un signore toscano mi ha scritto, educato e pacato. Dopo un lungo ‘interrogatorio’, ha chiuso dicendo: ‘il mio cane vorrei venisse a stare con voi, ma devi farmi una promessa, devi farlo lavorare, non è un cane da compagnia, lui sa…’”.

Il pastore toscano, infatti, possedeva ben 4 cani ma pochi capi di bestiame ed ha deciso di donarne uno: il Pastore della Sila, che ora potrà dunque esprimere tutta la sua indole di cane anti-lupo. E così “Equus Lab” ha dato il bevenuto a Rocco, 4 anni, protagonista di “una storia che evidentemente era già scritta”.

“Ci aspettano giorni, settimane, mesi di assestamento e di conoscenza: un cane da guardia, un cane da lavoro. Mi metto in gioco ancora, ho le farfalle nello stomaco”, ha concluso Abbattista.

Ora toccherà al Pastore della Sila prendersi cura degli animali e difenderli, insieme ai suoi nuovi padroni, dalle incursioni dei lupi in attesa che, come auspicato da Malvina, possa smuoversi qualcosa negli ambienti della politica per porre un freno concreto (QUI la denuncia di Antavr su un lupo che avrebbe attaccato un bambino a FinaleLigure) e generale alla situazione.