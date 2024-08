Concorso Castelli di Sabbia 42esima edizione: sulla spiaggia di Alassio vincono le emozioni

Alassio. I Giochi Olimpici che in un assolato pomeriggio di agosto hanno reso Parigi vicina come non mai ad Alassio, le adorabili tartarughe Caretta Caretta che hanno scelto la sua spiaggia per nidificare e accorati messaggi di pace: sono questi i soggetti più scelti dai bambini-castellani, all’incirca 350, che giovedì 8 agosto hanno partecipato alla 42esima edizione del Concorso Castelli di Sabbia di Alassio.

Ma dalla fantasia dei partecipanti sono scaturite anche, tra le altre, opere con i vari simboli legati alla città e un omaggio al Maestro Mario Berrino con la scultura raffigurante la sua iconica Cinquecento. Il tradizionale castello con torri e fossati? Presente in un unico e splendido esemplare, opera di una simpatica famiglia proveniente dall’Austria.

Su tutto hanno vinto le emozioni: sia quelle scaturite dalle varie opere realizzate dai giovani castellani, che hanno reso la spiaggia di Alassio un luogo di riflessione e di gioia condivisa, sia quelle personificate di Ansia, Gioia e Tristezza nell’opera che si è aggiudicata il Trofeo Castelli di Sabbia 42esima edizione, dal titolo “Alassio si tinge di emozioni”. La scultura è stata realizzata dai giovani ospiti dei Bagni Gandolfo (ex Ernesto).

Un lavoro che, come sottolineato nella motivazione fornita dalla Giuria – composta quest’anno dall’assessore del Comune di Alassio Loretta Zavaroni, dal consigliere Martino Schivo e dall’addetta stampa Giulia Lazzeri – è stato premiato “per l’eccellente abilità tecnica e creativa con cui sono stati rappresentati alcuni dei personaggi simbolo delle emozioni, ispirati al celebre film Disney Inside Out. Quest’opera unisce perfettamente estetica e sentimento, invitando a riflettere sull’universalità delle emozioni e sull’importanza di riconoscerle e accettarle”.

Il trofeo è stato consegnato durante la serata di premiazione in Piazza Partigiani, presentata da Marco Dottore e vivacizzata dall’esibizione di Fem Spettacoli, che aveva precedentemente offerto una splendida animazione già durante il pomeriggio in spiaggia. Durante la serata sono stati assegnati i vari premi messi in palio: il Premio Speciale Giuria Comune di Alassio ai Bagni Bernardino per l’opera “Sogna, ragazzo, sogna”; il Premio Parco Acquatico Le Caravelle ai Bagni Rosetta per l’opera “Intelligenza Artificiale”; il Premio Cortesia Associazione Albergatori Alassio ai Bagni Cicin per l’opera “Vacanze ad Alassio”; il Premio Speciale Ambiente Marina di Alassio ai Bagni Lido per l’opera “Il pianeta vince”; il Premio Originalità La Publiemme ai Bagni Sergio per l’opera “Cultura in onda”; il Premio Miglior Soggetto Sportivo – Gesco ai Bagni Adelasia per l’opera “Villaggio Olimpico Paris 2024”; il Premio Attualità Fipe Confcommercio ai Bagni Gino per l’opera “Alassio for Peace”; il Premio Solidarietà – Società Nazionale di Salvamento ai Bagni Don Bosco per l’opera “Ippoalbero”; il Premio AGA – Castello più divertente ai Bagni Regina per l’opera “Il castello di Elisa, Emilia ed Ella”.

E’ stata inoltre assegnata una menzione speciale ai Bagni Pierinella per l’opera “Un abbraccio per la Pace”.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio in sinergia con l’Ufficio Turismo, l’Associazione Bagni Marini, Marina di Alassio, Gesco, Associazione Fipe Confcommercio, Associazione Albergatori Alassio, Società Nazionale di Salvamento, AGA – Associazione Giovani Alassio, La Publiemme e Parco Acquatico Le Caravelle. Di grande supporto alla manifestazione le Forze dell’Ordine e i volontari della Croce Bianca. Hanno contribuito all’iniziativa, fornendo alcuni dei premi messi in palio, Acquario di Genova, Trenini Miletto, Grotte di Toirano, Mola Mola Dive Team, Acqua di Alassio e Crazy Jump di Brivio Michele.