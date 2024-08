Concerto Gigi D’Alessio a Ceriale: per i possessori dei biglietti possibile sostituzione, ma organizzazione al lavoro anche per i rimborsi

Ceriale. Sostituzione o rimborso dei biglietti? Questo è il dubbio che potrebbero avere gli sfortunati fan che, il 2 agosto scorso, non hanno potuto assistere al concerto completo di Gigi D’Alessio, in programma in Piazza della Vittoria a Ceriale e interrotto a causa del maltempo.

In risposta a questa situazione, Friends & Partners, la società che rappresenta Gigi D’Alessio, ha deciso di offrire ai possessori dei biglietti l’opportunità di assistere a un altro concerto del cantante in una data che si terrà nel nord Italia.

“Chi fosse interessato a questa opzione – fanno sapere da Friends & Partners – può ottenere maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo del biglietto visitando il sito friendsandpartners.it o contattando il servizio clienti all’indirizzo email: servizioclienti@friendsandpartners.it”.

Per chi invece volesse richiedere il rimborso del biglietto, la situazione è al momento in fase di evoluzione. HPi Event, l’azienda responsabile dell’organizzazione della rassegna “Rotonda sul Mare” a Ceriale, sta infatti esaminando tutte le possibilità legali insieme ai propri consulenti.

Attraverso una nota pubblicata sui social, la direzione di HPi Event chiesto agli spettatori “di pazientare”, garantendo che l’azienda è al lavoro per trovare una soluzione equa che soddisfi tutte le parti coinvolte.

In attesa di ulteriori sviluppi, tutti i possessori dei biglietti del concerto annullato sono invitati a seguire la pagina facebook ufficiale di HPI Event per rimanere aggiornati sulle decisioni che verranno prese prossimamente.