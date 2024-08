Con la bici elettrica di sera sull’Aurelia Bis: corriere a domicilio “mal consigliato” dal navigatore satellitare

Sanremo. Un corriere a domicilio in bici sull’Aurelia Bis. E’ successo ieri sera sulla superstrada in provincia di Imperia.

Come riportato da Rivierea24, intorno alle 23.20 la polizia locale di Sanremo ha ricevuto una segnalazione insolita e allarmante. Un corriere a domicilio è stato avvistato mentre percorreva l’Aurelia bis, la superstrada tra San Martino e Valle Armea, a bordo di una bicicletta elettrica.

L’uomo, privo di casco, stava seguendo le indicazioni del navigatore satellitare, che lo aveva erroneamente indirizzato su una strada vietata ai mezzi di potenza inferiore ai 150 cc.

La presenza del corriere sulla superstrada ha rappresentato un grave pericolo sia per lui che per gli automobilisti, che non si aspettavano di trovare una bicicletta elettrica su una via a scorrimento veloce.