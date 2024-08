Cittadinanza italiana, Ciangherotti (Fi): “No ad automatismi, ‘Ius Scholae’ giusto compromesso”

Albenga. “Ad Albenga, dove i miei figli vanno a scuola, giocano e fanno sport quotidianamente con ragazzi con background migratorio, rivedere la normativa per rendere più semplice l’ottenimento della cittadinanza italiana è una questione di civiltà che favorisce l’integrazione ed elimina inutili discriminazioni”.

Lo dichiara il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha proseguito: “Certo, non possiamo permetterci di ignorare gli effetti che deriverebbero da una concessione automatica, come quella prevista dallo Ius Soli. Forza Italia ha sempre cercato di trovare un equilibrio di buon senso, anche su temi complessi e divisivi. Con questo spirito, guardo con favore alla proposta dello Ius Scholae”.

“Lo Ius Scholae prevede che la cittadinanza italiana venga concessa a minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni, che abbiano completato almeno un certo numero di anni di scuola nel nostro Paese. Credo che questa proposta rappresenti un compromesso equilibrato. Forza Italia ha sempre difeso l’identità e i valori culturali, sostenendo l’importanza di un’integrazione autentica, che non si basi su automatismi ma su un percorso di crescita e di educazione. Come disse Berlusconi, noi siamo per favorire l’integrazione. E la scuola è il motore di questa integrazione”.

“Questa proposta cerca di riconoscere il legame reale che tanti giovani stranieri hanno con il nostro Paese attraverso il loro impegno scolastico. In una città come Albenga, dove l’integrazione e la presenza di comunità straniere sono da sempre questioni molto sentite, il tema dell’ottenimento della cittadinanza diventa ancora più rilevante e proprio per questo credo sia importante far arrivare la nostra voce in Parlamento. Mi auguro che su questa proposta prevalga il buon senso di tutte le parti politiche, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione che sia davvero nell’interesse di tutto il Paese”, ha concluso.