Savona. Hanno preso il via questo pomeriggio gli allenamenti della Rari Nantes Savona in vista di una stagione che si preannuncia ricca di aspettative. L’ultimo atto dell’annata precedente era stato in una piscina Zanelli gremita per la Gara 2 della Finale Scudetto contro la Pro Recco. Una sconfitta che non aveva scalfito l’entusiasmo e l’orgoglio per una grande cavalcata.

Ora il mondo della pallanuoto è stato rivoluzionato dal ridimensionamento del club recchelino, a seguito del disimpegno del presidente Volpi. La Rari Nantes Savona ha dunque preso il posto dei genovesi tramite la Wild Card in Champions League. L’esordio della squadra di Alberto Angelini sarà il prossimo 9 ottobre (in calce il calendario completo).

Ma anche in campionato per la Rari Nantes Savona l’obiettivo può essere quello di vincere un tricolore che manca ormai dalla stagione 2004/2005. La rosa è stata rinforzata. Oggi mancavano all’appello tutti i giocatori che sono stati o sono ancora impegnati con le Nazionali.

Erano presenti due dei nuovi arrivati Luca Damonte e Davide Occhione, che hanno espresso ai microfoni del club le loro prime sensazioni in biancorosso. Afferma Luca Damonte campione d’Europe in carica con il Ferencvaros: “Sto vivendo belle emozioni, mancavo da Savona da sei anni ed oggi sono contento di iniziare. Sarà una stagione lunga, bella e spero entusiasmante e spero che i tifosi savonesi riempiranno la piscina, come ho visto nella Finale Scudetto dell’anno scorso, perché sarà un bello spettacolo”.

Commenta Davide Occhione arrivato dal Telimar di Palermo: “Non vedo l’ora di cominciare, per me sarà un importante anno di crescita e per la prima volta potrò giocare la Champions e sono molto carico. E’ una grande squadra conosco molti dei miei compagni e siamo un bel gruppo. Ai tifosi dico di venire in piscina a tifare per noi perché l’anno scorso vedere la piscina piena è stato uno spettacolo fantastico. Forza Rari”.

guarda tutte le foto 9



Rari Nantes Savona: inizia la stagione dei biancorossi

Il calendario della Champions League

1^ giornata

8 ottobre

18,15 VK NOVI BEOGRAD – CSA STEAUA BA

20,00 HANNOVER 1898 – QR W C 20.00 HANNOVER

18,15 FTC TELEKOM WP – DINAMO TBILISI

20,00 VK JADRAN SPLIT – QR W B

9 ottobre

18,15 CAN BARCELONETA – VASAS PLAKET

20,00 CN MARSEILLE – QR W A

18,15 OLYMPIACOS SFP – VK PRIMORAC KOTOR

20,00 BPER R.N. SAVONA – Q R W D

2^ giornata

15 ottobre

18,15 CSA STEAUA BA – HANNOVER 1898

20,00 QR W C – VK NOVI BEOGRAD

18,15 DINAMO TBILISI – VK JADRAN SPLIT

20,00 QR W B – FTC TELEKOM WP

16 ottobre

18,15 VASAS PLAKET – CN MARSEILLE

20,00 QR W A – Z. CAN BARCELONETA

18,15 QR W D – OLYMPIACOS SFP

20,00 VK PRIMORAC KOTOR – BPER R.N. SAVONA

3^ giornata

29 ottobre

18,15 CSA STEAUA BA – QR W C

20,00 VK NOVI BEOGRAD – HANNOVER 1898

18,15 DINAMO TBILISI – QR W B

20,00 FTC TELEKOM WP – VK JADRAN SPLIT

30 ottobre

18,15 VASAS PLAKET – QR W A

20,00 Z. CAN BARCELONETA – CN MARSEILLE

18,15 OLYMPIACOS SFP – BPER R.N. SAVONA

20,00 VK PRIMORAC KOTOR – QR W D

4^ giornata

12 novembre

18,15 VASAS PLAKET – Z. CAN BARCELONETA

20,00 QRW-A – CN MARSEILLE

18,15 VK PRIMORAC KOTOR – OLYMPIACOS

20,00 QRW-D – BPER R.N. SAVONA

13 novembre

18,15 CSA STEAUA BA – VK NOVI BEOGRAD

20,00 QR W C – HANNOVER 1898

18,15 DINAMO TBILISI – FTC TELEKOM WP

20,00 QR W B – VK JADRAN SPLIT

5^ giornata

19 novembre

18,15 CN MARSEILLE – VASAS PLAKET

20,00 Z. CAN BARCELONETA – QR W A

18,15 OLYMPIACOS SFP – QR W D

20,00 BPER R.N. SAVONA – VK PRIMORAC KOTOR

20 novembre

18,15 HANNOVER 1898 – CSA STEAUA BA

20,00 VK NOVI BEOGRAD – QR W C

18,15 VK JADRAN SPLIT – DINAMO TBILISI

20,00 FCT TELEKOM WP – QR W B

6^ giornata

3 dicembre

20,00 QR W A – VASAS PLAKET

20,00 CN MARSEILLE – Z. CAN BARCELONETA

18,15 BPER R.N. SAVONA – OLYMPIACOS SFP

18,15 QR W D – VK PRIMORAC KOTOR

4 dicembre

20,00 QR W C – CSA STEAUA BA

20,00 HANNOVER 1898 – VK NOVI BEOGRAD

18,15 QR W B – DINAMO TBILISI

18,15 VK JADRAN SPLIT – FCT TELEKOM WP