Ceriale, tartaruga Caretta caretta depone le uova in spiaggia: è il terzo episodio nel savonese

Il 20 giugno scorso, a Laigueglia, si è registrato il primo caso di avvistamento in Liguria, quando il titolare dei Bagni Diana, Mimmo Giraldi, ha notato che una tartaruga Caretta caretta aveva deposto alcune uova sulla sabbia. Circa un mese dopo, il 22 luglio, un nuovo episodio si è verificato ad Alassio, ai Bagni Londra, dove alcuni sorveglianti di turno sulla spiaggia hanno assistito alla deposizione delle uova da parte di un altro esemplare di Caretta caretta.

Dichiara il vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano: “Appena saputo della presenza della tartaruga sul litorale, come Comune ci siamo subito attivati allertando la Capitaneria di porto, che ha immediatamente messo in atto i protocolli previsti per questi casi. La nostra amministrazione, ovviamente, è pronta a fornire piena collaborazione per ogni tipo di necessità”.

Come ricordato, quello di Ceriale è il terzo caso di una tartaruga che sceglie il litorale savonese come “nursery” dove depositare le proprie uova: “Eventi come questi sono di buon auspicio – aggiunge Giordano – Ogni nuova nascita lo è. Vista la frequenza di casi simili, sulla scorta del ‘Santuario dei cetacei’ potremmo iniziare a pensare di istituire una sorta di ‘Santuario delle tartarughe’, cioè un luogo protetto a loro dedicato. Chiaramente per dare vita ad un progetto del genere occorrerebbero studi specifici e valutazioni di natura scientifica, ma perché no? Se queste splendide creature ritengono che le nostre spiagge siano il luogo idoneo per depositare le loro uova, evidentemente ci sono delle specifiche condizioni favorevoli dal punto di vista ambientale e naturalistico. Condizioni che è bene approfondire in modo rigoroso”.