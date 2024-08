Ceriale, sversamento fognario e scatta il divieto temporaneo di balneazione

Ceriale. A causa di uno sversamento provocato dall’intasamento di una tubazione fognaria, a Ceriale è stata emessa una ordinanza di divieto di balneazione nel tratto compreso tra i Bagni Martini e Bagni Ilda, per una lunghezza di litorale pari a 781 metri.

Il problema ambientale ha riguardato il rio San Rocco che sfocia in mare.

Gli operatori della Servizi Ambientali, che gestisce la depurazione delle acque nel territorio comunale, hanno già provveduto alla riparazione della tubazione intasata, ripristinandone la normale funzionalità.

Tuttavia, a seguito dell’accaduto, Arpal aveva rilevato valori non a norma in relazione all’inquinamento prodotto dallo sversamento.

“Siamo in attesa delle controanalisi dell’Arpal per verificare che i parametri siano completamenti rientrati – afferma il vice sindaco e assessore al demanio Luigi Giordano -. Come Comune ci siamo prontamente attivati con il gestore responsabile del servizio per risolvere quanto prima la situazione”.

“Già entro domani speriamo di revocare il provvedimento” conclude Giordano.