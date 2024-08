Ceriale, Nervo: “L’amministrazione cambia idea su futuro del comando di polizia locale: mancanza di programmazione e rispetto”

Ceriale. “L’amministrazione disattende i propri indirizzi politici. E’ un chiaro segnale di mancanza di programmazione e di rispetto che danneggia tutto il paese”. Lo afferma Piercarlo Nervo, capogruppo di minoranza di “Noi per Ceriale”, rispetto al futuro del comando di polizia locale cerialese.

“Sono passati solo 8 mesi da quando, nel corso del consiglio comunale del 30 novembre scorso, l’amministrazione comunale ha approvato un atto di indirizzo politico per la riqualificazione urbana della zona T1, che prevedeva la riduzione della superficie turistica in favore della destinazione d’uso residenziale in cambio di una serie di interventi tra i quali un nuovo presidio per la polizia municipale. In quell’occasione il sindaco dichiarò: ‘Il nostro progetto prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un presidio per la sicurezza nel quale trasferire il comando di polizia locale, che avrà quindi una nuova e più funzionale sede’ (la dichiarazione è riportata nella delibera di consiglio comunale numero 90 del 30 novembre 2023)”.

“Ieri 26 agosto 2024 in merito alla sede del corpo di polizia locale il vice sindaco ha dichiarato: ‘Come assessorato ai lavori pubblici, nell’ambito degli interventi programmati sul nostro territorio, abbiamo in itinere la progettazione per migliorare l’attuale sede operativa della polizia locale, che potrà contare su nuove superfici e altre dotazioni funzionali alla loro attività, senza dimenticare che si tratta di lavori riguardanti un edificio e un’area di proprietà comunale’. Quindi è chiaro che l’intenzione dell’amministrazione è quella di ampliare l’attuale sede del comando di polizia locale (che si trova nell’immobile che ospita la Croce Rossa) con una sala operativa, una nuova camera di sicurezza, tutti spazi che possono essere fruibili solo dalla polizia municipale”.

“Viste le dichiarazioni del vice sindaco, a soli 8 mesi di distanza le promesse fatte per la zona T1 vengono disattese; l’attuale sede del corpo di polizia locale verrà ampliata e quindi non vedremo nessuna sede all’interno della zona T1. Non voglio pensare ad un ampliamento dell’attuale sede con l’impegno di risorse pubbliche per poi vedere il comando trasferirsi nella zona T1 (se così fosse, ci troveremmo davanti ad un doppio sperpero di denaro pubblico). Non è possibile continuare su questa strada, i cerialesi non si meritano questo; la conduzione di un paese non può essere basata su affermazioni populiste”.

“Ceriale non ha bisogno di questo, non è possibile che un’amministrazione approvi un atto di indirizzo politico sostenendolo a gran voce, sostenendo di accettare la creazione di più alloggi all’interno della zona T1 in cambio di un immobile atto ad ospitare il corpo di polizia locale e poi che succede? Dopo l’approvazione della mozione mette in campo un progetto per l’ampliamento della sede attuale. E’ un chiaro segnale di mancanza di programmazione e di rispetto che danneggia tutto il paese, facendo credere cose che non avverranno mai, oppure avverranno in modo diverso rispetto agli impegni presi”.