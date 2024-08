Ceriale e Cairo, due incidenti sul lavoro a distanza di pochi minuti: vigili del fuoco mobilitati

Ceriale/Cairo M. Due incidenti sul lavoro a pochi minuti di distanza, questa mattina a Ceriale e Bragno (Cairo Montenotte).

Il più grave dei due episodi è avvenuto intorno alle 9.30 a Ceriale, dove un operaio dell’acquedotto, classe 1962, è stato coinvolto in un incidente mentre stava eseguendo una lavorazione con l’uso di cloro. Durante l’intervento, si è sprigionata una nube di gas tossico che ha investito l’uomo, causandogli una intossicazione.

Soccorso dalla Croce Rossa di Ceriale, l’operaio è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto per le verifiche del caso sono intervenuti anche gli ispettori dell’Asl2 per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il secondo incidente è avvenuto all’interno di una ditta di demolizioni a Bragno, in Corso Stalingrado. Secondo le prime informazioni, un operaio avrebbe urtato contro un muletto per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, i militi della Croce Bianca di Carcare e una squadra dei vigili del fuoco.