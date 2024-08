Cengio. Lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Sergio Gamba, morto all’età di 84 anni.

L’amministrazione comunale guidata da Francesco Dotta esprime “cordoglio e vicinanza alla famiglia” di colui che è stato il primo cittadino di Cengio tra gli anni ’80 e ’90, finendo l’ultimo mandato nel 2004.

Anni in cui per il paese della Val Bormida ci furono dure battaglie da parte dei lavoratori dell’ex Acna, nonché gli scontri con il fronte piemontese e gli ambientalisti.