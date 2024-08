Case vacanze, il Comune di Savona adotta “misure” di controllo sugli affitti brevi

Savona. Continua a tenere banco a Savona (ma come in tutta Italia, infatti lo Stato proprio in questi giorni sta cercando di accelerare i tempi per mettere in pratica una regolamentazione) la questione degli affitti brevi per le case vacanze.

Da un punto di vista immobiliare tantissimi privati hanno spostato il loro obbiettivo: si è passati da affitti residenziali a quelli turistici (sotto i 30 giorni).

Questo cambio di direzione sta creando problemi in città perché, appunto, spariscono gli affitti a lungo periodo senza dimenticare il conflitto con gli alberghi.

Il Comune della città della Torretta, come tantissime altre in Italia, ha però deciso di non rimanere in silenzio a guardare ma anzi sta trovando il modo di arrivare ad una regolamentazione degli affitti brevi ad uso turistico. Va ricordato anche che queste case vacanze, sono comunque soggette alla tassa di soggiorno.

“Questo fenomeno extra alberghiero è fenomeno che riguarda tutta la nostra penisola non solo Savona – afferma l’assessore al Turismo Nicoletta Negro – sono proprietà private che vengono utilizzate per i cosiddetti affitti brevi, ovvero al di sotto del mese”.

“Questo fa sì che ci siano dei nuovi imprenditori turistici in città -prosegue l’assessore comunale – ciò comporta drogare il mercato: non ci sono più affitti lunghi per le famiglie”.

Se ne deduce quindi un duplice problema: in primo luogo le città svuotate di alloggi per affitti continuativi e quindi non si riescono più a dare risposte alle famiglie che non possono comprarsi una casa; in secondo luogo ci si ritrova con tanti operatori turistici che non sono formati.

“Che cosa può fare il Comune? Creare sempre di più una rete – ci spiega l’assessore – e banalmente mettendoci a disposizione per le informazioni. La rete (che di per se non esiste perché non sono consorziati da nessuna parte) ci può aiutare a controllare questo fenomeno”.

“Bisogna creare una regia per formarli e informarli il più possibile. Questi operatori devono comunque essere inseriti nel contesto sociale, sapere cosa succede in città quali attività turistiche ed eventi ci sono. Abbiamo riscontrato che spesso non conoscono le novità, ad esempio è cambiata la tassa di soggiorno e non ne erano a conoscenza”, ci spiega.

“Noi ci stiamo mettendo energie per migliorare la situazione, peccato che non siano inseriti nel consorzio. Non voglio criminalizzare nessuno, questo fenomeno, ripeto, non è certo savonese bisogna prenderne atto ma renderlo efficace con le attività turistiche della città”, conclude Nicoletta Negro.