Carcarese, Gandolfo: “Vogliamo migliorare il quarto posto. Battistel? Molto preparato, più facile vincere se si gioca bene”

Pietra Ligure. Ieri sera allo stadio De Vincenzi è andato in scena il test match tra il Pietra Ligure di Matteo Cocco e la Carcarese di Michele Battistel. Hanno la meglio i biancocelesti sul punteggio (3-1), ma gli spunti positivi per i biancorossi sono diversi.

A confermarlo è il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Abbiamo giocato una bella amichevole contro una società amica come Pietra Ligure, che ringrazio dell’ospitalità. C’è un bellissimo rapporto tra le due società e mi fa veramente piacere il loro invito. Abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo fatto bella figura contro una squadra molto forte. Vedendo i nomi della rosa, si può evincere guardando anche la qualità dei gol che hanno segnato. Noi stiamo iniziando un percorso che abbiamo deciso di cominciare quest’estate. Abbiamo fatto delle scelte ben precise. Credo che si stiano vedendo i frutti. Adesso siamo veramente all’inizio, ma ho visto una bella carcarese. Dobbiamo ancora inserire qualche giocatore. Napoli che inizierà adesso lunedì. Abbiamo un paio di giocatori ai box, però ho visto una Carcarese che può migliorare ancora”.

“Obiettivi? Noi non ci nascondiamo, cerchiamo sempre di migliorarci – continua Gandolfo -. Lo scorso anno sia noi sia il Pietra abbiamo finito quarti, quindi cercheremo di migliorare la nostra posizione, però allo stesso tempo cercare di creare un’identità forte. Un altro obiettivo è dare un’identità di gioco alla squadra e crescere sotto tutti i punti di vista”.

Poi un passaggio sullo stato di salute sull’ambiente: “Vedo un clima veramente eccezionale, si lavora molto bene, quindi sono molto ottimista sotto questo punto di vista. La scorsa è stata una stagione iniziata non tanto bene, con qualche difficoltà, però già nella seconda parte si sono visti i miglioramenti. La Carcarese è comunque arrivata in zona playoff ma alla fine purtroppo non li abbiamo giocati per uno scontro diretto sostanzialmente. Comunque siamo andati molto vicini all’obiettivo e quest’anno proveremo a fare meglio“.

Infine un passaggio su Battistel: “Michele io lo conoscevo da qualche anno, so le qualità che ha. Abbiamo deciso di affidarci un allenatore giovane ma molto preparato, con le idee molto chiare. È una persona che non sempre scende a compromessi, quindi questo mi è piaciuto. Credo che potrà dare veramente un’impronta importante alla Carcarese, senza dimenticare che poi ci sono le partite. Ovviamente si va in campo per vincere, ma se si gioca bene è anche più facile vincere“.