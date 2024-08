Carcare, bimbo di 7 anni rischia di annegare in piscina dopo aver bevuto molta acqua: soccorso

Carcare. Grande spavento, nel primo pomeriggio odierno (9 agosto), intorno alle 13, a Carcare.

Stando a quanto riferito, un bimbo di 7 anni, che si trovava in piscina, ha rischiato di annegare.

È stato subito soccorso, ma aveva già bevuto molta acqua. Tempestivo l’intervento dei militi della croce bianca di Carcare e dell’automedica del 118.

Per fortuna, le sue condizioni sono poi apparse meno gravi di quanto si pensava inizialmente. È stato comunque trasportato per accertamenti all’ospedale San Paolo di Savona, in codice giallo.