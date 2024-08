Capotreno aggredita a Cairo, Ugl Salute: “Aggressioni verbali o fisiche al personale quotidiamente, serve un piano della sicurezza”

Savona. “Continuiamo a registrare disinteresse verso la sicurezza dei lavoratori. Nuovo caso di aggressione su un treno che collega la Riviera Savonese a Torino. A farne le spese, è stata una giovane capotreno malmenata nei pressi della stazione di San Giuseppe di Cairo da tre soggetti sprovvisti dei titoli di viaggio”. Lo dichiara la segreteria provinciale UGL-UTL di Savona.

“La dipendente di Trenitalia è stata trasportata in pronto soccorso e dimessa con 10 giorni di prognosi”, proseguono dal sindacato.

“Sono quotidiani i casi in cui il personale del trasporto pubblico subisce aggressioni verbali e/o fisiche – dichiara il Segretario Provinciale UGL-UTL di Savona Dario Cigliutti – mentre ci duole constatare che le Istituzioni non abbiamo neanche progettato un piano sicurezza adeguato a prevenire e reprimere questi gravi eventi lesivi. Aggressioni ed atti vandalici non si possono più tollerare – chiosa il sindacalista – Serve un intervento non più rinviabile per garantire la salute e la sicurezza sui posti di lavoro”.