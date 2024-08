Campeggiatori abusivi alla foce del Centa ad Albenga, intervengono carabinieri e polizia locale

Albenga. Intervento congiunto di carabinieri e polizia locale di Albenga che, questa mattina, hanno liberato la spiaggia libera in prossimità della foce del Centa.

La spiaggia, infatti, era stata occupata abusivamente con sei tende, occupate da sei campeggiatori irregolari. I soggetti sono stati tutti identificati e le tende sono state fatte rimuovere.

L’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci afferma: “Un ringraziamento agli agenti della polizia locale di Albenga e ai carabinieri, che questa mattina sono intervenuti sulla spiaggia libera in zona foce occupata da alcune tende. Il lavoro dei nostri agenti e delle forze dell’ordine è incessante ed anzi si intensifica in estate e in particolare nei weekend e in questa settimana di ferragosto”.

“Il nostro è un territorio ampio, ma grazie al presidio costante delle forze dell’ordine e della sinergia e collaborazione instaurata in questi anni i controlli riescono a dare i propri frutti sulle diverse situazioni”.