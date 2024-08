Calice in lutto per la scomparsa dell’artista Mitsuo Miyahara

Calice Ligure. La comunità di Calice Ligure piange la scomparsa del maestro Mitsuo Miyahara, protagonista (insieme a molti altri artisti) di quello straordinario periodo di vivacità culturale ed artistica che ebbe luogo nel comune del finalese a partire dalla fine degli anni ‘60.

Il sindaco Alessandro Comi ricorda: “Sono personalmente lieto di averlo incontrato e conosciuto in occasione delle sue costanti visite agli amici calicesi e di averlo ospitato come amministrazione comunale in qualità di protagonista di una sua mostra presso il Museo di Arte Contemporanea di Casa del Console due anni fa. In tale occasione gli era stata conferita la cittadinanza onoraria”.

“Terrò sempre con me il ricordo di una persona straordinariamente modesta, ricca di rispetto e cortesia almeno quanto di una notevolissima vivacità artistica. Alla dolcissima moglie Noriko, a Lucia ed al figlio Willy invio le nostre più sentite condoglianze ed un abbraccio sincero in questo momento di profondo dolore”.