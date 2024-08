Calice, completata l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura di Pala Decia: l’energia prodotta illuminerà comune, strade e piazze

Calice Ligure. E’ stata completata l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’area della Pala Decia a Calice Ligure.

Come spiega il sindaco Alessandro Comi, l’operazione “segue la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere iniziative ed installazioni utili a portare il nostro comune ad un sempre minore impatto relativamente al consumo di energia elettrica mettendosi in condizione di produrre da fonti di energia rinnovabile quanto necessario alle proprie necessità”.

L’impianto si compone di 60 pannelli per una potenza nominale complessiva di 24,30 Kw , si prevede la produzione di circa 20.500 Kw annui di energia dei quali il 40% circa verrà auto consumata nella sede del comune di Calice Ligure e negli impianti di illuminazione pubblica di piazza Cesio, via Vittorio Veneto e piazza Massa.

“A partire dal 4 di luglio 2024 possiamo quindi considerare il centro del nostro paese illuminato da fonti di energia rinnovabili – aggiunge Comi – L’energia prodotta e non auto consumata verrà immessa in rete in attesa della sua condivisione prevista dalla Comunità Energetica che verrà costituita formalmente a breve”.