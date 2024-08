Caldo: Ferragosto ultimo giorno di bollino rosso, poi cinque giorni di tregua

Liguria. Arriva la tregua dal caldo e anche il ministero della Salute si adegua alle previsioni meteo per le prossime ore. La giornata di Ferragosto, infatti, sarà l’ultima con bollino rosso per ondate di calore a Genova secondo il bollettino quotidiano diffuso per le principali città italiane.

Il 15 agosto sarà dunque il quinto giorno consecutivo di allerta massima dei servizi sanitari e sociali per condizioni di disagio fisiologico che possono causare effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio (in particolare anziani, bambini e persone affette da malattie croniche).

Per domani il ministero della Salute prevede una temperatura massima di 30 gradi con 36 gradi percepiti per effetto dell’umidità. Per il 16 agosto il livello di allarme scenderà a bollino giallo: nel bollettino viene indicata una massima di 29 gradi con 34 gradi percepiti.

Come avevamo anticipato ieri con Barbara Turato di Arpal, sarà proprio la giornata di Ferragosto a segnare un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi giorni. Al mattino sono previsti temporali in attivazione in mare in possibile spostamento verso la costa, soprattutto a Ponente, e non si escludono locali fenomeni forti con grandine e colpi di vento. Altrove nuvolosità diffusa ma con bassa probabilità di precipitazioni e miglioramento dal pomeriggio.

Il 16 agosto avremo ancora deboli piovaschi a Ponente con alternanza di nuvole e sole altrove. Nel weekend, invece, saranno possibili piogge diffuse con un calo più sensibile delle temperature. Quello che accadrà nella seconda metà di agosto è ancora incerto. Quello che ci apprestiamo a vivere, insomma, potrebbe essere un cambiamento stabile oppure solo una parentesi nel contesto di un’estate destinata a protrarsi ancora per settimane.