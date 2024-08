Caldo e umidità tornano a salire in Liguria e nel savonese, l’avviso meteo di Arpal

Liguria. Dopo la breve tregua post Ferragosto e nonostante l’instabilità meteo di queste ore, caldo e umidità tornano a salire in Liguria e nel savonese. Da martedì 27 a mercoledì 28 agosto sono segnalate temperature in aumento, arrivando a sfiorare, in termini di quelle percepite, anche i 34 gradi.

L’avviso è stato emanato dal sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore del Ministero della salute, con un bollino giallo su Genova. Il termometro supererà i 30 gradi (31), ma la combinata con l’umidità farà aumentare il disagio e percepire temperature più alte.

La “colpa” di questo rialzo di temperature è da imputare a un vasto campo anticiclonico che abbraccia buona parte dell’Europa centro-meridionale. Arpal fa sapere che un suo momentaneo sbilanciamento più a Nord favorirà una lieve flessione del campo barico tra martedì e mercoledì, con maggiore sviluppo di temporali sui rilievi regionali, specialmente durante le ore centrali. A seguire nuova probabile distensione dell’anticiclone sub-tropicale sul Mediterraneo, con tempo stabile almeno fino ad inizio weekend.

Il caldo di questo torrido agosto, insomma, non sembra ancora intenzionato a diminuire e a lasciare spazio alle brezze e al clima più fresco, che potrebbe irrompere a settembre. Per i primi giorni del mese, infatti, i modelli prevedono l’arrivo di temporali che potrebbero contribuire a far calare le temperature.

L’autunno, però, appare ancora lontano.