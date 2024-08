Calciomercato, tris di ingressi per il Ceriale: ecco Mondino, Kacellari e Gayubo

Il Ceriale annuncia tre nuovi innesti in vista dell’esordio ufficiale di domani in coppa contro il Millesimo.

Partendo dalla porta, è ufficiale l’arrivo in biancoblù di Dominik Mondino dal Finale. Il classe 2004 ha militato prima nel campionato di Eccellenza, facendo esperienza e mettendosi in mostra, mentre nell’ultimo anno ha disputato quello di Promozione sempre con i giallorossoblù.

A centrocampo ci sarà anche Ricard Kacellari. Nato nel 2003, ha trascorso il suo percorso giovanile in club di livello come Sampdoria e Savona. In Prima Squadra esperienze tra Imperia, Soccer Borghetto e Finale.

In attacco ecco la punta classe 1999 Joan Gayubo da Barcellona. Trasferitosi ad Albenga per lavoro, si è già inserito la passata stagione con il gruppo della Prima Squadra e quest’anno è stato tesserato a tutti gli effetti. Le sue precedenti società sono tutte spagnole: Vista Alegre Anche Castelldefels B e Salle Bonanova.