Calcio, novità in casa Savona: comunicazione affidata a Mirko Principato, Alain Milani verso la presidenza del club

Savona. Un inizio di settimana ricco di novità guardando alla stagione che verrà. Da domani prenderà ufficialmente il via l’annata 2024/2025 del Savona, sodalizio che proverà a fare la voce grossa dopo aver condotto un calciomercato estremamente ambizioso.

Il Vecchio Delfino è stato inserito nel girone “B” della prossima edizione della Prima Categoria, medesimo raggruppamento con cui i biancoblù hanno avuto modo di cimentarsi durante le scorse annate. Il cammino degli Striscioni, ai nastri di partenza, non si profila propriamente agevole: come accaduto nelle ultime stagioni infatti, il livello del girone in cui sono stati inseriti gli uomini di mister Monte appare di assoluta caratura.

Oltre alle avversarie (ai nastri di partenza Speranza e Masone sembrerebbero essere le più accreditate a guardare ai piani alti della classifica, ma attenzione a sottovalutare la voglia di rivalsa di Multedo e Quiliano&Valleggia) un’altra insidia sarà rappresentata dalle trasferte genovesi e soprattutto dalle partite in programma il sabato. Su sedici partecipanti, saranno ben sette le squadre che disputeranno le proprie partite casalinghe nel penultimo giorno della settimana (Bolzanetese Virtus, Masone, Multedo Levante, Old Boys Rensen, Olimpic 1971, Rossiglionese e Spotornese).

Per quanto concerne invece l’organigramma societario del club, la prima novità riguarda lo staff di comunicazione e marketing. “Siamo lieti di dare il benvenuto nella famiglia biancoblù – scrive la società – a Mirko Principato, che entra a far parte dello staff di comunicazione e marketing del Savona Fbc 1907 Asd. Un aiuto prezioso per la crescita e lo sviluppo dei social e dell’organizzazione eventi sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Arriva al Savona dopo l’esperienza di questi ultimi anni come responsabile della comunicazione alla Vadese. Benvenuto Mirko Principato”.

Quest’oggi inoltre è attesa l’ufficialità per l’ingresso nel Savona di Alain Milani: imprenditore savonese, Milani sarà il nuovo presidente del sodalizio prendendo il posto di Enrico Santucci (il quale continuerà comunque a far parte del sodalizio).

Infine tiene banco il tema Juniores. Dopo averne annunciato il ritorno negli ultimi giorni di giugno, l’allestimento della squadra sembrerebbe non essere ancora certo. Il club biancoblù tuttavia è al lavoro per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato.