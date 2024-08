Calcio, Savona. Ora è ufficiale: Alain Milani è il nuovo presidente

Savona. Cambia il vertice del Savona FBC 1907: il presidente è l’imprenditore savonese Alain Milani.

Come anticipato, l’ex numero uno biancoblu Enrico Santucci continuerà a lavorare per il Savona. A lui andrà il compito di gestire i rapporti istituzionali del club, rimanendo sempre nel consiglio.

Il comunicato:

Il Savona dopo l’assemblea dei soci tenutasi in data odierna, comunica l’ingresso nel consiglio di Alain Milani, imprenditore savonese che ricoprirà il ruolo di presidente.

Enrico Santucci, oltre a rimanere naturalmente nel consiglio, sarà la persona preposta per mantenere i rapporti istituzionali per conto della società.

Inoltre ringraziamo il presidente uscente per averci rappresentati fino alla data odierna con grande passione ed esperienza.

La firma posta per riportare il logo del Savona rimarrà per sempre nella storia biancoblu.

Domani il nuovo presidente e la dirigenza saranno presenti al campo sportivo di Luceto per conoscere la squadra di mister Monte, invitiamo pertanto i giornalisti che avranno piacere a recarsi al campo per le prime interviste.