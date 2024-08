Prosegue la preparazione del Savona al campo di Luceto in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. La formazione di mister Fabrizio Monte punta alla Promozione e per farlo potrà contare fin dall’inizio del sostegno degli Ultras biancoblù.

Un affetto che i sostenitori del Vecchio Delfino hanno voluto dimostrare fin da subito tanto che ieri si sono recati presso il campo di allenamento per incoraggiare la squadra.

Dopo il triangolare contro Carcarese e Cengio e l’amichevole contro l’Ama Brenta Ceva, il Savona tornerà nuovamente in campo sabato 31 per disputare un’amichevole in trasferta contro il Mallare. Mercoledì 4 agosto, invece, i biancoblù si misureranno all’Olmo-Ferro (che sarà il campo di casa) nel Memorial Bertolucci. Un test probante visto che le avversarie saranno Celle Varazze (Eccellenza) e Albissole (Promozione).

Strada che porta diretta alla Coppa Liguria, che vedrà la squadra affrontare l’Old Boys Rensen e lo Sciarbo&Cogo. Poi, sarà campionato per il terzo anno di fila nel Girone B (QUI).