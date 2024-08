Calcio, S.F. Loano. L’Ellena avrà il sintetico, il dg Burastero: “La vittoria più grande di tutta Loano”

Loano. Era da anni che i loanesi e la società S.F. Loano aspettava questo momento, e ieri sera hanno potuto esultare: lo stadio Ellena avrà il manto sintetico. A confermarlo il dg del club Roberto Burastero, presente al consiglio che ha approvato la variazione di bilancio e di conseguenza lo stanziamento dei fondi necessari per operare sul manto erboso dello stadio.

I lavori dovrebbero iniziare nel mese di Novembre e terminare nel giro di circa 3 mesi, quindi già nel 2025. Un’altro grande traguardo per la società rossoblù che, in un anno, ha raggiunto anche la vittoria del campionato di Promozione.

Tanta l’emozione di gioia nelle parole del dg Burastero: “Sono andato di persona ad assistere al consiglio. Al momento della decisione della variazione di bilancio, ero davvero commosso ed emozionato. E’ un’opera che Loano aspettava da diversi anni, finalmente l’amministrazione è riuscita a stanziare i fondi, sono veramente felice. Era l’anello mancante che serviva per ottenere il salto di qualità, soprattutto per il settore giovanile e per continuare al meglio il lavoro iniziato qualche anno fa”.

“C’è da ringraziare moltissimo il comune – continua il dirigente -, perchè ci sta veramente molto vicino e sta continuando ad investire sulla struttura. E’ già intervenuta sulla copertura della tribuna, sui fari e sui campetti. Questa è un’amministrazione davvero presente, bisogna solamente ringraziarli, credo che sia la vittoria più grande di tutta Loano“.

Anche l’assessore allo sport di Loano Enrica Rocca si dice entusiasta per questi nuovi progetti: “Nel consiglio comunale di ieri abbiamo approvato la variazione di bilancio con l’assestamento e sono stati stanziati fondi per lo sport, tra cui 660mila euro per il rifacimento del manto dello stadio Ellena, oltre ad altri fondi per la tribuna dei campetti limitrofi al campo. Sempre in questa variazione, sono stati stanziati altri 80mila euro per il ‘PalaGarassini’ per la laminazione del campo da basket e la sostituzione dei canestri. Inoltre abbiamo stanziato ulteriori fondi per la progettazione e la ristrutturazione del ‘PalaGarassini e ‘PalaGuzzetti“.

“Una bella soddisfazione per Loano – termina l’assessore -, che è anche ‘città dello sport’. E’ sicuramente un passo avanti, tutti quanti aspettavamo questo momento da un po’ di tempo”.