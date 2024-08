Calcio, prosegue l’avvicinamento del Savona verso la nuova stagione. Rossello: “Abbiamo bisogno di una società che rappresenti la città a livello di Eccellenza/Serie D”

Savona. L’inizio della preparazione atletica (mercoledì scorso) con tanto di prime dichiarazioni da parte di chi vivrà in prima persona l’ambiente biancoblù, ma non solo. Sono giornate di grandissimo fermento in casa Savona: l’ultima notizia in ordine di tempo risale a ieri, quando la società ha annunciato il nome del nuovo responsabile del proprio settore giovanile.

Settimana scorsa invece, come noto, per gli Striscioni è stato il momento di iniziare gli allenamenti in vista del campionato che verrà. Il girone in cui è stato inserito il club appare ostico, ma la rosa allestita dalla società risulta essere estremamente competitiva. Un’ottima notizia poi per il sodalizio del neopresidente Milani è arrivata dal fronte burocratico: la Figc infatti ha certificato l’effettivo ritorno del “Savona Fbc”. Conclusa in maniera inappellabile dunque la querelle che, al termine della scorsa stagione, aveva visto riportare lo storico logo del Vecchio Delfino all’ombra della Torretta.

Adesso, oltre ad una dose di entusiasmo generabile soltanto grazie ai risultati sul campo, i biancoblù punteranno sull’interlocuzione con il Comune per dotare lo stadio “Valerio Bacigalupo” di un manto in sintetico ritenuto fondamentale da tutte le parti in causa per il rilancio dell’impianto. Dopo lo stanziamento da parte dell’amministrazione comunale delle risorse utili per il collaudo statico e la prova di carico sulle tribune dello stadio, proseguono dunque i discorsi sul futuro del Bacigalupo.

Per il momento tuttavia le bocche restano cucite sul fronte istituzionale, con l’assessore allo sport Francesco Rossello che però ha affrontato la questione dello storico impianto savonese sia ieri (in occasione della presentazione ufficiale della Letimbro, che usufruirà dello stadio per la disputa dei propri match casalinghi) che lunedì scorso in occasione del primo allenamento del Savona di mister Monte: “È importante per il percorso di recupero dell’impianto che si torni a giocare al Bacigalupo ogni sabato o domenica che sia”.

“Per il Bacigalupo – ha proseguito l’assessore – abbiamo ricevuto solo la richiesta della Letimbro. Il Savona ha scelto di giocare altrove per ragioni di carattere tecnico che ovviamente possono spiegare meglio loro di quanto possa fare io. Al momento non c’è una proprietà nelle condizioni di fare un intervento per rimettere a posto il campo, motivo per cui dobbiamo andare per gradi. Dobbiamo cercare di mettere insieme le varie debolezze per creare una piccola forza che ci permetta di crescere”.

In seguito Rossello si è soffermato sulla prossima stagione: “Il prossimo anno per il Savona sarà il quinto di Prima Categoria. Questo sicuramente pesa per la città considerando il blasone del club. Ci tengo ad aggiungere però che il Savona l’anno scorso per me è tornato. Savona ha sei società di calcio e ovviamente faccio il tifo per tutte augurandomi che possano dare il meglio, ma a nessuno fa bene avere il Savona in Prima Categoria. Abbiamo bisogno di una società che rappresenti la città a livello di Eccellenza/Serie D”.

Infine Rossello si è soffermato sui risultati ottenuti dagli atleti savonesi impegnati nei Giochi Olimpici da poco conclusisi: “Chiara Rebagliati si è contraddistinta per aver disputato un’Olimpiade migliore di quella di Tokyo, la aspetteremo insieme ai ragazzi della pallanuoto e alle ragazze del sincro. Inoltre saluteremo Linda Cerruti, che dopo le Olimpiadi si ritirerà dall’attività agonistica. Infine non dimentichiamoci le Paralimpiadi con Sandro Boraschi e la nazionale paralimpica di pesi, un grande orgoglio per la città. Savona ha svariate eccellenze in sport che vengono definiti ‘minori’ ma che in realtà sono importanti (hockey indoor in A1, hockey su prato in A2, ragazze della ginnastica ad altissimo livello, pallanuoto, nuoto artistico, tiro con l’arco, karate, pattinaggio). Speriamo di riportare il pubblico a vedere oltre al calcio anche tutte le altre discipline sportive”.