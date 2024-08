Calcio, Promozione: riecco Marinelli, sarà sponsor del Millesimo

Dopo la sponsorizzazione alla Vadese della scorsa stagione e la proposta al Savona, una nuova avventura da parner per l’ex presidente degli Striscioni e dell’Albenga. Sarà con il ASD Millesimo Calcio del presidente Levratto

Il comunicato del club

Accordo Ufficiale tra Il Pittore e il Millesimo Calcio!

Il Tipster Savonese Diventa Sponsor!

Siamo lieti di annunciare che è stato raggiunto un accordo ufficiale tra Il Pittore, noto anche come Il Tipster savonese, e il Millesimo Calcio.

Questo accordo sancisce una collaborazione importante e promettente tra due realtà locali che da tempo condividono valori e passione per lo sport .

Il Pittore, amico di vecchia data del Presidente Levratto Eros, ha deciso di diventare sponsor ufficiale del Millesimo Calcio, supportando così la squadra nel suo percorso sportivo. Questa partnership testimonia l’impegno reciproco per la crescita e il successo, non solo in ambito sportivo ma anche culturale.

“Essere parte del Millesimo Calcio come sponsor è per me un onore e una grande opportunità. Credo fermamente nel valore dello sport e nella sua capacità di unire le persone, proprio come fa l’arte. Sono entusiasta di poter contribuire al successo della squadra e di poter collaborare con amici di lunga data”, ha dichiarato Il Pittore.

Il presidente del Millesimo Calcio ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Siamo entusiasti di avere Il Pittore come sponsor ufficiale. La sua passione e il suo supporto saranno sicuramente un valore aggiunto per il nostro team. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme”.