Calcio, Pietra vs Carcarese LIVE: amichevole pre-campionato al De Vincenzi

PIETRA LIGURE 2 (25′ Odasso, 34′ Dominici) vs CARCARESE 1 (36′ Franzino)

46′ In campo forze fresche: nel Pietra dentro Borlotti, Franco e Gabriele Insolito. Nella Carcarese sono entrati Diamanti, Croce, Moretti e Pirotto.

Inizia la ripresa!

Secondo Tempo

45′ Termina senza recupero il primo tempo, Pietra in vantaggio.

39′ Ancora con il traversone prova a far male la Carcarese. Stavolta il tentativo è di Bonifacino, pescato Kosniqi che non riesce ad evitare la presa di Vernice.

36′ Accorcia Franzino! Deconcentrata la retroguardia del Pietra, ne approfitta il 5 biancorosso per superare con il cucchiaio Vernice. 2-1 al De Vincenzi.

34′ Capolavoro di Dominici! Assist di Aicardi per il numero 9 che controlla, si alza il pallone, e dalla distanza scavalca il portiere. Due gol bellissimi per il doppio vantaggio biancoceleste.

33′ Punizione laterale di Sancinito, rischia la difesa della Carcarese con il tocco di Moretti che ha sfiorato l’autorete. Pallone poi bloccato da Giribaldi.

30′ Il Pietra cerca molto il gioco in verticale, concentrando le proprie azioni nella zona centrale del campo. Per la Carcarese invece un primo tempo in cui sono stati coinvolti soprattutto gli esterni, ovvero i quinti di centrocampo.

25′ Super gol di Odasso! Il 5 biancoceleste completa una grande azione del Pietra con un tiro dalla distanza. Biancocelesti avanti.

23′ Interessante pallone in area di Sancinito, il colpo di testa di Lufi, però, non è potente. Blocca dunque Giribaldi.

18′ Colpisce nello schieramento del Pietra la posizione di Aicardi, terzino sinistro, che viene spesso a costruire dentro al campo. Così, si apre lo spazio per Sancinito che in fase di impostazione si allarga.

14′ Di nuovo pericolosa la Carcarese con un cross dalla sinistra sul quale arriva Casassa, blocca il tiro Aicardi.

11′ Deviato il destro di Insolito, giro dalla bandierina per il Pietra.

8′ Primo lampo del Pietra con l’incursione centrale di Faedo che allarga per Sogno, non sfonda poi il cross basso dell’11, intercettato. Si fa vedere, dunque, l’osservato speciale della gara: l’ex Cairese protagonista del colpo dell’estate

4′ Attento e pronto Vernice sull’imbucata di Moretti per Kosiqi, nuovo acquisto. Buona l’uscita dell’estremo difensore biancoceleste.

2′ Prime indicazioni tattiche: Carcarese con il 352, più complicato, come al solito, decifrare l’assetto della squadra di Cocco. Per ora, tuttavia, il Pietra appare disegnato con il 4231.

Partiti!

Primo Tempo

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Aicardi, 4 Sancinito, 5 Odasso, 6 Lufi, 7 Gianmarco Insolito, 8 Puddu, 9 Dominici, 11 Sogno, 14 Faedo, 17 Lingua. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 3 Pili, 10 Gibertini, 13 Borlotti, 15 Guardone, 16 Oddone, 18 Siriu, 19 Franco, 20 Gabriele Insolito, 21 Ferraro.

Carcarese: 1 Giribaldi, 2 Bonifacino, 3 Ghirardi, 4 F. Moretti, 5 Franzino, 6 Nonnis, 7 Briano, 8 Bertoni, 9 Kosiqi, 10 Brignone, 11 Casassa. A disposizione di mister Battistel: 12 Grenna, 13 Croce, 14 Brovida, 15 Diamanti, 16 Di Noto, 17 Matteis, 18 Marchi, 19 L. Moretti, 20 Pirotti, 21 Poggi, 22 Spozio.

Pietra Ligure. È un’amichevole tra due giovani promesse della panchina. Matteo Cocco, classe 1994, sfida in casa propria, al “De Vincenzi”, Michele Battistel, nato nel 1992. Il primo confermato alla guida del Pietra Ligure, dopo l’ultima straordinaria stagione, il secondo reduce dall’esperienza con il Camporone come vice di Diego Alessi. Una ventata di freschezza in questa serata di metà agosto che fornirà qualche indicazione sul 2024/2025 di Pietra e Carcarese.

I biancocelesti affronteranno il campionato di Eccellenza, con il sogno Serie D da cullare e realizzare. Sulla sponda biancorossa, invece, l’obiettivo dichiarato sono i playoff di Promozione. Insomma, per ambizioni di questo calibro servirà essere preparati sin da subito e, sotto questo aspetto, il test odierno sarà decisamente importante.