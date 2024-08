Calcio, Pietra. Cocco: “Vogliamo alzare il livello. La Serie D? Come guidare una Ferrari per un pilota di Formula 1”

Pietra Ligure. “Let him cook” era la frase ormai di uso comune che gli era stata attribuita nella scorsa stagione, quando il Pietra Ligure si è qualificato ai playoff di Eccellenza dopo un’annata importante, soprattutto nel girone di ritorno. Insomma, Matteo Cocco aveva “cucinato” decisamente bene.

Ora è tempo di pensare al prossimo campionato e, con le prime uscite ufficiali, i biancocelesti stanno incominciando a mettere sul campo il lavoro svolto in preparazione. Con una campagna acquisti importante, dove spicca l’arrivo di bomber Santiago Sogno ma anche di altri giocatori di livello per la categoria come Faedo e Castiglione, il Pietra si candida per le primissime posizioni con uno sguardo alla Serie D. Ma come il direttore generale Filadelli, Cocco è molto pragmatico: “È un sogno che dobbiamo essere bravi a trasformare in un obiettivo“.

Mister, come sta procedendo la preparazione? Quali sono le tue prime percezioni dal primo giorno?

La preparazione è iniziata con un ottimo coinvolgimento da parte di tutta la squadra e senza particolari intoppi. Sicuramente in questa fase c’è grande attenzione a tutti gli aspetti preventivi e ci sono carichi di lavoro significativi, ma la squadra sta reagendo con qualità agli stimoli, aggredendo il lavoro senza subirlo. Dal punto di vista del gioco ci siamo concentrati sul conoscere da vicino e integrare i nuovi calciatori e stiamo provando a superare alcuni limiti che ci portiamo dietro dall’anno scorso.

Siete reduci dal buon test contro il Vado. Come giudichi questa uscita? In cosa ti hanno soddisfatto e in cosa pensi che dovrete rivedere di più in allenamento?

Sicuramente è stato un test ben interpretato contro una squadra che ha una qualità speciale in alcuni suoi interpreti, ma non è possibile avere dei veri parametri di confronto in questo periodo perché poi la condizione fisica e le differenze individuali nell’assimilare i carichi di lavoro alterano inevitabilmente i valori nei duelli. Ci siamo portati a casa qualche buono spunto in fase offensiva ed alcune situazioni da mettere bene a fuoco in fase difensiva, dove dobbiamo alzare l’asticella dell’aggressività.

Una rosa che ha mantenuto la propria ossatura, aggiungendo elementi di spessore della categoria. Tra questi c’è Santiago Sogno: come ti trovi a lavorare con lui? Non è solo un grande realizzatore ma anche un rifinitore di azioni negli ultimi metri: l’attacco nella sua globalità, così come gli altri reparti, è estremamente interessante

Santiago è un ragazzo che rappresenta un esempio da seguire ancora prima che metta i piedi in campo. È facile parlare del suo talento naturale, ma poi bisogna andare a vedere come lui lo coltiva giorno per giorno e come si prende cura del suo corpo. Il nostro attacco ha perso Anich, ma ha inserito un calciatore che mi ha sempre colpito da fuori come Faedo. Inoltre, credo che tutti i giocatori offensivi che facevano già parte del gruppo abbiano le potenzialità e quindi il dovere di alzare il livello della propria incisività sul risultato. Penso in particolare a un ragazzo come Gabriele Insolito che, a differenza di quel che racconta chi poco lo conosce, ha un talento straordinario e un modo di vivere il calcio e la squadra incredibile e deve solo decidere se “sputare sangue” e diventare uno dei giocatori più determinanti della categoria o accontentarsi di quel che ha.

Che Pietra Ligure bisognerà aspettarsi sul campo? Lo scorso anno si è vista una squadra brava nella costruzione con la palla e forte nella riaggressione sui portatori avversari. Insomma, prestazioni molto “attive”

Dobbiamo saper stare in più contesti di partita perché poi i momenti della stagione ti chiedono di saper fare più cose se vuoi uscire vivo dalle difficoltà. Sicuramente avremo una nostra identità chiara, ma dobbiamo saperci anche sporcare le mani individualmente e come squadra quando la situazione lo richiede.

Che ambiente si percepisce intorno a voi, ovvero in società? Sembra esserci particolare entusiasmo in vista di una stagione nella quale si intende “migliorare” quella passata

Hai detto tutto tu. C’è voglia di crescere e migliorarsi passo dopo passo cercando di alzare il livello anche in quelle piccole cose che non si vedono, ma che sommate alla fine dell’anno portano in dote dei punti importanti.

Cosa pensi sia importante migliorare da allenatore? Sei uno dei più apprezzati della categoria, la giovane età sotto tanti aspetti è dalla tua parte

In questa categoria ci sono degli allenatori che sono dei riferimenti straordinari per quello che hanno dimostrato negli anni. Cito Corradi e Mariani che per me rappresentano un esempio nel modo di fare e vivere il calcio, ma non solo. La coppia Alessi-Monteforte è un caso unico in questa categoria per forza delle idee ed esperienza. Senza contare che quest’anno non ci sarà Buttu che finalmente potrà viversi una categoria che si è sudato e conquistato due volte di fila sul campo. Io cerco di portare il mio contributo alla squadra con idee e metodo, ma soprattutto cercando di mettere i calciatori nella posizione più “comoda” per esprimere le proprie qualità. In questo senso si parla poco del contributo dello staff tecnico e medico, oltre che degli strumenti messi a disposizione dalla società, senza cui non sarebbe possibile mantenere alto il livello del lavoro quotidiano. Detto ciò, sono l’ultimo arrivato e credo sinceramente che la qualità espressa dai calciatori lo scorso anno abbia in qualche modo fatto sì che si creasse curiosità intorno al mio nome, anche oltre a quelli che sono i miei meriti. Una persona saggia di mia conoscenza dice che “non si può amare per due”, credo che lo stesso valga per i risultati di squadra dove l’allenatore non può fare niente da solo e senza la partecipazione feroce dei calciatori.

Domanda che non si può non fare: la Serie D è un sogno o un obiettivo?

La Serie D per il Pietra è come guidare la Ferrari per un pilota di Formula 1. È un sogno che deve essere bravo a trasformare in un obiettivo ottenendo risultati gara per gara.