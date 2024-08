Calcio, l’ex Savona Stefano Pondaco appende gli scarpini: allenerà nell’Entella

Si chiude la carriera da calciatore di Stefano Pondaco. Il classe 1989 inizia il percorso da allenatore nelle giovanili della Virtus Entella. Stagioni ad alto livello in categorie prestigiose, ma il ricordo nella nostra provincia sarà legato al Savona, visti i riflettori che il club biancoblù attira inevitabilmente su di sé.

Due annate difficili e deludenti a livello di risultati finali nel corso delle quali, tuttavia, la qualità del centrocampista genovese non è mancata così come la voglia di lottare su tutti i palloni. Se il Savona ha raggiunto i playoff del girone e li ha vinti buona fetta del merito è anche sua.

In carriera, Pondaco è partito dalle giovanili della Sampdoria e può vantare circa 200 presenze equamente divise tra Serie C e Serie D. In provincia di Savona ha giocato anche nell’Alassio FC. Tra le squadre del suo percorso anche Lucchese, Virtus Entella, Mantova, Portogruaro e Fezzanese.