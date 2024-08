Calcio, la Letimbro è pronta a partire: ecco la rosa completa

Quella di questa sera non è stata una semplice presentazione pre stagione per la Letimbro. In primavera, il club gialloblù aveva scelto di chiudere i battenti. Poi, però, il tam tam social e la volontà dei dirigenti e di mister Dario Roso hanno fatto la differenza. Ed ecco che il 19 inizierà la preparazione in vista di una stagione che porterà al 2025: l’anno dell’80^ compleanno della squadra rappresentativa della valle del Santuario.

Tuttavia, le partite casalinghe non saranno all'”Augusto Briano” ma al “Valerio Bacigalupo”. Proprio nello stadio che – grazie al club gialloblù – rivivrà partite ufficiali di calcio dopo quasi cinque anni. La squadra parteciperà per l’ottavo anno di fila alla Prima Categoria. Il club è stato inserito nel Girone “B”, ormai storicamente girone di ferro. (Qui l’elenco completo delle squadre).

Un rosa completamente rinnovata: Portieri: Barbara Edoardo, Calcagno Giacomo, Siri Gabriele. Difensori: Avalli Alberto, Bardhi Alfonc, Cyrbia Shaban, Cosentino Riccardo, Ferrero GianAndrea, Oubamou Noureddine, Nardis Davide, Rebizzo Gregorio, Saturni Andrea, Siri Robin, Valle Pietro. Centrocampisti: Battaglia Gioele, Botta Davide, Calabrese Francesco, Ennajoumy Mohamed, Ferrigno Christian, Rivera Federico. Attaccanti: Dotta Gabriel, Intili Leonardo, Velez Anthony, Zignego Emo