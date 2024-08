Calcio, Glen Lala negli Stati Uniti: giocherà nella squadra della Saint Joseph’s University

Philadelphia. “O say can you see, by the dawn’s early light”. Una nuova fase di vita e sportiva a stelle e strisce per Glen Lala, classe 2000 con trascorsi in Serie D, in Liguria con i Finale, Ligorna e Vado.

Lala, infatti, si trasferisce negli USA per frequentare la Saint Joseph’s University di Philadelphia.

Su Instagram l’annuncio del centrocampista ingauno con la bandiera della sua Albania sulle spalle e indosso la divisa della squadra di calcio del college statunitense.