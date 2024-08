Calcio, Gabriele Giacchino diventa “Giocoliere” e vola in Serie C con la maglia della Lucchese: ieri sera l’esordio tra i professionisti

Dal settore giovanile del Savona a quello del Genoa fino ad arrivare al professionismo. È questa in estrema sintesi la parabola ascendente vissuta da Gabriele Giacchino, attaccante esterno annunciato soltanto tre giorni fa dalla Lucchese il quale ieri sera ha già avuto modo di familiarizzare con la Serie C.

Ciò è accaduto in occasione del match inaugurale del campionato dei toscani, disputato in trasferta sul campo del Pineto. Presentato sui profili social della Lucchese come “Il Giocoliere”, Giacchino vestirà rossonero dopo un’annata che lo ha visto totalizzare 31 presenze impreziosite da 6 reti con la maglia dell’Asti.

Cresciuto nel settore giovanile del Savona, Giacchino è definitivamente sbocciato con l’under 18 del Genoa rendendosi protagonista della storica prima volta dei grifoncini guidati da Gennaro Ruotolo laureatisi campioni d’Italia di categoria nel 2021 (un successo bissato al termine della scorsa stagione sportiva, ndr).

In seguito all’exploit in rossoblù, l’attaccante classe 2003 è arrivato a vestire le casacche di Casale e Asti in Serie D. Infine ecco la chiamata della Lucchese, con mister Giorgio Gorgone che ha dimostrato immediatamente di apprezzare le qualità del savonese regalandogli i primi minuti di professionismo facendolo subentrare all’88’ della sfida pareggiata in trasferta contro il Pineto.

Giacchino con i toscani ha firmato un contratto della durata di un anno con opzione di rinnovo scegliendo di indossare la maglia numero 77. Nel girone “B” l’attaccante classe 2003 incrocerà (tra le altre) le liguri Sestri Levante e Virtus Entella.