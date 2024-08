Calcio, Fabrizio Monte e il suo Savona “a cento all’ora”: “Recupero palla alto, più punti e meno complimenti”

Carcare. Terminato il Memorial “Riccardo Zizzini”, dove a trionfare è stata la squadra di casa della Carcarese. In serata, i presenti, hanno potuto assistere alla prima uscita, se non ufficiale, del Savona allenato da Fabrizio Monte. Due partite che sono servite per mettere benzina nelle gambe oltre che per vedere sul campo i vari meccanismi ancora da perfezionare in vista del campionato.

Torneo organizzato per ricordare Riccardo Zizzini, ex giocatore di tennis del valbormidese oltre che ex giocatore e dirigente del club biancorosso: “Siamo venuti volentieri, io ho allenato il figlio Marco e sono stato contentissimo di essere venuto qua. La mia società ha offerto un mazzo di fiori alla famiglia, è stato un bel gesto da parte del Savona”.

Parlando di prime impressioni, il campo ha dato modo al neo tecnico savonese le prime basi su cui lavorare: “Per la nostra prima uscita, volevo mantenere un minutaggio uguale per quasi tutti i giocatori. Torniamo a casa sereni di aver fatto comunque due buone prestazioni. La seconda probabilmente di più, anche perché l’avversario era sicuramente più complicato, ma non sono neanche dispiaciuto della prima”.

“Nella prima partita si poteva cercare di andare in gol – continua il tecnico -, magari parleremo di una partita diversa. I due giocatori che ieri sera hanno provato i rigori, non ne hanno sbagliato neanche uno, stasera invece hanno sbagliato ma sono cose che capitano. Della seconda partita sono soddisfatto perché, giocare colpo a colpo contro questa Carcarese, è sinonimo di grande condizione: loro erano alla quarta partita fino ad oggi, noi alla prima. Anche tecnicamente abbiamo retto il colpo, se entra il gol di Doci, che è un eurogol, parliamo di un 2-2. Resto sereno, soddisfatto, anche se è chiaro che non sono contento di non vincere. Se dicessi che torno a casa contento sarei bugiardo. Sono soddisfatto comunque della condizione della squadra”.

Tra tutte le indicazioni del mister durante le partite si è sentita anche la frase ‘andare ai 100 all’ora’: “Sarà sicuramente il nostro dna per la stagione. Se riusciamo a recuperare la palla alta, abbiamo davanti tantissimi attaccanti e centrocampisti che possono far male, lavoreremo tanto su questo aspetto. Nel campionato di Prima Categoria non ci saranno squadre come la Carcarese, ma ci saranno squadre come il Cengio e quindi dobbiamo andare forte assolutamente, soprattutto dobbiamo sfruttare le occasioni da gol, è quello che poi conta. Stasera tolta la traversa, 4-5 opportunità le abbiamo avute. Poi ribadisco, prima uscita, due settimane di lavoro forte, ci sta che magari l’attaccante non arrivi proprio lucidissimo davanti alla porta. Sono fiducioso perché da centrocampo in su abbiamo possibilità di far gol in qualunque momento della partita. Il resto della squadra deve essere comunque molto alta e pressare forte”.

Dopo la brutta chiusura della scorsa stagione, c’è voglia di riscatto per questa nuova annata: “L’intento è quello, la società ci sta facendo lavorare nella massima serenità. Un’unica cosa che non voglio, e già stasera è capitato, non voglio uscire coi complimenti e pochi o zero punti. Io voglio uscire con i punti, perché comunque anche i complimenti sono fondamentali, però dobbiamo capire che anche le partite sporche vanno vinte, e non parlo di quella con la Carcarese chiaramente. Da lì probabilmente saremo una squadra che può vincere il campionato. Se non porteremo a casa le partite sporche, magari faremo più di fatica”.

Mercato che potrebbe riservare ancora qualche acquisto prima della sua conclusione: “Numericamente mi aspetto qualche colpo, è chiaro che in questo momento abbiamo qualche defezione e quindi mi auguro che la società riesca a pescare qualche giocatore importante. Secondo me, sia a centrocampo sia in difesa numericamente abbiamo bisogno di qualcuno. La società sa che servono giocatori importanti da Savona, sta lavorando molto bene in questo senso”.