Calcio, esordio in Serie B per il finalese Alessandro Debenedetti con il Mantova

Castellamare di Stabia. Le prime tre giornate del Mantova si chiudono con una sconfitta di misura contro la Juve Stabia, ma i quattro punti conquistati precedentemente contro Reggiana (pareggio) e Cosenza (vittoria) rendono l’inizio di stagione decisamente positivo per la formazione biancorossa.

Ma al Romeo Menti è arrivata una notizia che riguarda il comprensorio savonese, in special modo quello finalese. Alessandro Debenedetti ha esordito in Serie B. Il classe 2003 finalese è stato inserito nell’undici titolare da Possanzini.

Lo scorso anno la vittoria del Girone A di Serie C, quest’anno l’attaccante è tornato nuovamente in prestito ai mantovani dal Genoa. Ora la sua prima presenza ufficiale in cadetteria e un percorso tutto da percorrere.