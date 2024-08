Calcio dilettanti: Pietra Ligure segnale all’Eccellenza, tris del Celle Varazze e poker dell’Albenga

La Cairese apre oggi pomeriggio la stagione ufficiale delle squadre savonesi sfidando all 16 al Brin in Coppa Italia l’Imperia. Chi vince il turno preliminare sfiderà l’Albenga la prossima settimana. Negli scorsi giorni, intanto, diverse amichevoli utili per trovare la forma.

Partendo dalla Serie D, l’Albenga di mister Mariotti ha vinto 4 a 0 contro il Taggia. I bianconeri hanno provato il modulo 4-3-1-2 e sono andati a segno con Di Gioisia, Di Stefano e Enrique. Completa il poker un’autorete degli ospiti.

In Eccellenza, sugli scudi Pietra Ligure e Celle Varazze. Le due formazioni savonesi dovrebbero poter lottare per i primissimi posti e magari per la vittoria. I biancocelesti ripartono dai playoff dello scorso anno e da un impianto di gioco collaudato a cui hanno aggiunto il bomber Santiago Sogno. Le “civette” biancazzurre di mister Enrico Valmati hanno condotto un mercato che rende impossibile nascondersi dietro a frasi di circostanza.

Il Pietra Ligure, che stasera si presenterà ai tifosi in piazza, ha pareggiato 1 a 1 contro la Sanremese, squadra impegnata in Serie D. In vantaggio proprio con Sogno, la squadra di Cocco si è fatta agguantare da Tedesco. Ma rimane un risultato più che positivo. Il Celle Varazze ha vinto 3 a 0 contro l’ambizioso Millesimo (Promozione) grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Righetti, Anselmo e Battaglia. Mister Valmati ha scelto di schierare nel primo tempo Mitu, Padovan, Schirru, Guida, Panepinto, Calcagno, Damonte, Galatolo, Anselmo, Righetti e Battaglia.

Chi come il Millesimo giocherà in Promozione è l’Albissole, che ha oleato i propri meccanismi contro la Genova Calcio (Eccellenza) del confermatissimo allenatore Giuseppe Maisano. I genovesi hanno fatto valere la categoria di differenza vincendo 4 a 0 un test in cui l’obiettivo principale andava ben oltre il mero lato sportivo. Le due squadra hanno infatti ricordato il compianto Alessandro Guarnieri.

In Prima Categoria, il Savona dopo aver giocato il Memorial Zizzini (qui il racconto) ha disputato un test amichevole contro l’Ama Brenta Ceva, ambizioso club della Prima Categoria piemontese. I biancoblù hanno pareggiato 1 a 1. Sono passati in vantaggio con Piu e hanno poi subito il pareggio di Odasso.

Primo test amichevole per la rinnovata Letimbro, che in trasferta cede 3 a 0 contro il Dego. Goal realizzati da Strazzacapa, Delfino e Magni. Anche il Mallare ha iniziato a mettere minuti nelle gambe giocando contro la Juniores Nazionale della Cairese di mister Dorigo. I giovani gialloblù si sono imposti 3 a 0.