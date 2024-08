Calcio dilettanti: ecco i gironi di Promozione e Prima Categoria

Rispetto alla scorsa stagione cambia poco sia in Promozione sia in Prima Categoria. La novità è il ritorno a gironi a 16 squadre in Prima Categoria. Per il resto, una precisa divisione geografica tra Ponente e Levante in Promozione. Per quanto concerne la Prima Categoria, la struttura dei gironi è sempre la stessa: il Girone “A” vede le formazioni valbormidesi insieme a quella della riviera da Ventimiglia fino a Borgio Verezzi, quest’ultima squadra rappresenta una new entry. I rossoblù l’anno scorso erano nel Girone “B”, che anche in questa stagione sarà composto dalle formazioni di Savona città e località limitrofe (Vado, Spotorno e Quiliano) più squadre del ponente/entroterra genovese.

IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Girone “A”

ALBISSOLE 1909

ARGENTINA ARMA

CARCARESE

CELLA 1956

CERIALE PROGETTO CALCIO

FINALE

LEGINO 1910

LITTLE CLUB JAMES

MILLESIMO CALCIO

NEW BRAGNO CALCIO

PONTELUNGO 1949

SAMPIERDARENESE

SAN CIPRIANO

SESTRESE BOR. 1919

SUPERBA CALCIO 2017

VENTIMIGLIACALCIO

Girone “B”

BUSALLA CALCIO

CALVARESE 1923

CANALETTO SEPOR

CAPERANESE 2015

DON BOSCO SPEZIA CALCIO

FOLLO FOOTBALL CLUB

FORZA E CORAGGIO

INTERCOMUNALE BEVERINO

LEVANTO CALCIO

MAGRA AZZURRI

PANCHINA

PSM RAPALLO

SAMMARGHERITESE 1903

SAN DESIDERIO

VALLESCRIVIA 2018

TARROS SARZANESE SRL

IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Girone “A”

ALTARESE

AREA CALCIO ANDORA

BAIA ALASSIO AUXILIUM

BORGHETTO 1968

BORGIO VEREZZI

CAMPOROSSO

CENGIO

DEGO CALCIO

GOLFO DIANESE 1923

IMPERIESE CALCIO

MALLARE

ONEGLIA CALCIO

OSPEDALETTI CALCIO

S. FILIPPONERIYEPP ALBENGA

VADINO FOOTBALL CLUB

VIRTUS SANREMO CALCIO2011

Girone “B”

BOLZANETESE VIRTUS

CAMPESE F.B.C.

CITTA DI SAVONA

LETIMBRO 1945

MASONE

MULTEDO LEVANTE 1930

OLD BOYS RENSEN

OLIMPIC 1971

PEGLI LIDO FBC

QUILIANO&VALLEGGIA

ROSSIGLIONESE

SCIARBO & COGO CALCIO ASD

SPERANZA 1912 F.C.

SPOTORNESE CALCIO

VADESE CALCIO 2018

VECCHIAUDACE CAMPOMORONE