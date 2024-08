Calcio, colpo di scena in casa Savona: Gianfranco Pusceddu non è più il responsabile del settore giovanile degli Striscioni

Savona. Alain Milani nuovo presidente del club, ma non solo. Prosegue il restyling dell’organigramma societario del Savona. Pochi minuti fa infatti, il sodalizio biancoblù ha comunicato una decisione a sorpresa: Gianfranco Pusceddu non ricoprirà più il ruolo di responsabile del settore giovanile del club.Di seguito ecco il comunicato ufficiale: “Il Savona Fbc 1907 Asd comunica che mister Gianfranco Pusceddu non ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile per la stagione 24/25. Una decisione sofferta ma dovuta per impegni extra calcistici e altri che verranno nel corso dell’anno.

La società lo ringrazia per il lavoro svolto, sempre con grande professionalità e mettendo a nostra disposizione tutta la sua esperienza nel mondo calcistico savonese. Auguriamo a Gianfranco Pusceddu ancora tante soddisfazioni come quelle che siamo riusciti a raggiungere nel nostro primo anno insieme come Città di Savona”.