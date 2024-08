Calcio, Carcarese. Battistel guida il potenziale biancorosso: “Lavoro è la parola d’ordine, dobbiamo andare forte”

Carcare. La Carcarese ha vinto il primo “Memorial Riccardo Zizzini“, il modo migliore per onorare nuovamente una figura che ha rappresentato molto per l’ambiente biancorosso. Ma anche un’altra occasione per lo staff per vedere all’opera la squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali di coppa.

“Continua il nostro percorso di crescita. Non cercavamo sicuramente il risultato ma di crescere sia dal punto di vista della gestione della palla sia nel creare occasioni davanti in fase di non possesso – ha dichiarato Battistel dopo la premiazione -. Ci prendiamo alcune cose che sono andate bene mentre altre sono da correggere, ma è normale che dia così. Ci alleniamo praticamente da 15 giorni e non sarebbe normale se funzionassero tutte le cose”.

Tante sedute intense per i valbormidesi in queste prime settimane di allenamento: “Il gruppo lavora forte dal primo giorno e dalla prossima settimana saremo di nuovo qua giorno dopo giorno ad aggiungere pezzi e cercare poi di arrivare pronti alla settimana prossima che iniziano le partite ufficiali“.

Un potenziale particolarmente alto quello che ha tra le mani un giovane e promettente allenatore come Battistel: “Vero, il potenziale di questa rosa è importante. Dovremo essere bravi, sia noi come staff sia i ragazzi in campo, e andare forte come abbiamo fatto fino adesso”. Un modus operandi che si basa esclusivamente sul lavoro sul campo arrivando alla miglior versione possibile: “Analizzando situazioni che non funzionano e facendo vedere le cose che funzionano. Quindi correggendo, provando e anche sbagliando e giorno dopo giorno mettendo lavoro e le cose che vogliamo fare sul campo. Non penso ci sia un segreto ma c’è del duro lavoro da fare”.

“La parola d’ordine è lavoro? Assolutamente sì“, conclude il tecnico.