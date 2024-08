Calcio, Andora. Gianni Pugliese è il nuovo direttore sportivo

Il comunicato del club:

L’A.S. Andora 1966 è lieta di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo al Signor Giovanni “Gianni” Pugliese.

Per Gianni, andorese di adozione da moltissimi anni e da sempre legato ai nostri colori, è un ritorno in società avendo in passato ricoperto dal 2009 al 2011 il ruolo di Team Manager della 1° Squadra e successivamente dal 2011 al 2015 l’incarico di Vice Presidente.

A Gianni diamo un caloroso bentornato in biancoblu e i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società.

Cogliamo l’occasione inoltre per augurare buona fortuna al “nostro” Simone Lupo, passato nelle scorse settimane all’U.S. Albenga.

Questa nomina ci ha reso molto orgogliosi di Simone che ha esordito da noi nelle vesti di D.S., il suo nome e prima ancora quello di suo papà Gigi saranno sempre legati alla nostra storia avendone entrambi contribuito a scriverne parti importanti in momenti diversi.