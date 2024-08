Cairo, colpisce con il coltello il marito durante un litigio: uomo in ospedale

Cairo Montenotte. Litiga in casa con il marito, poi lo colpisce con un coltello. È successo ieri sera (5 agosto) poco prima delle 22:00 a Cairo “nuovo”.

Tempestivo è stato l’intervento della Croce Bianca di Cairo e dell’automedica del 118 che, una volta arrivati sul posto, hanno soccorso l’uomo, un 60enne: fortunatamente non è risultato ferito in modo grave. Dopo le prime cure, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire l’accaduto e i motivi che hanno portato all’accoltellamento.