Cairo, cedro ad alto fusto colpito da un fulmine: si lavora per “sigillare le ferite”

Cairo Montenotte. Un altro cedro cairese nel mirino dei tecnici, questa volta non per essere abbattuto ma, al contrario, per salvarlo dopo il fulmine che lo ha colpito danneggiandone rami e chioma.

Il forte temporale che si è abbattuto la vigilia di Ferragosto in gran parte della Val Bormida e a Cairo ha arrecato danni ad un albero imponenti di piazza della Vittoria, che ombreggiano Palazzo di Città.

Si tratta di uno dei due cedri ad alto fusto (circa quindici metri di altezza), che ha riportato gravi “ferite” dopo la scarica subita proprio da un fulmine. Come sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione, “le operazioni in corso sono propedeutiche per sigillare le “crepe” causate dall’evento atmosferico. Al fine di evitare equivoci ed inutili polemiche si precisa che non c’è alcuna intenzione di procedere all’abbattimento dell’albero”.